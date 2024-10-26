شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: طرح كراسات شروط حجز سكن كل المصريين18نوفمبر لذوى الهمم و 26 للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لإعلان "سكن لكل المصريين 5"، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين للمواطنين، لمنخفضى ومتوسطى الدخل، على أن يتم فتح باب شراء كراسة الشروط للإعلان ابتداءً من 18 نوفمبر ٢٠٢٤ للمواطنين ذوى الهمم.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن الطرح الجديد "سكن لكل المصريين 5" يتضمن ٧٨٧٣٠ وحدة سكنية للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل، بمساحات تتراوح ما بين ٧٥ مترًا إلى ٩٠ مترًا.



وأضافت مى عبد الحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد سوف يكون بنظام التمويل العقاري، على أن يكون مقدم جدية الحجز ٢٠ ألف جنيه، وذلك بالنسبة للوحدات السكنية المطروحة بالمحافظات، و٣٠ ألف جنيه للوحدات السكنية المطروحة بالمدن الجديدة.



وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أنه يمكن للمواطنين الراغبين فى التقدم لحجز وحدات سكنية ضمن الطرح الجديد شراء كراسة الشروط بمبلغ ۳۰۰ جنيه، وسداد المصروفات الإدارية بمبلغ ٣٥٥ جنيهًا بالإضافة لمقدم جدية الحجز، وذلك من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.



وأشارت مى عبد الحميد إلى أنه تقرر تخصيص أسبوع للمواطنين ذوى الهمم فقط لشراء كراسة الشروط من مكاتب البريد المميكن، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين ٢٠٢٤/۱۱/۱۸ وحتى يوم الاثنين ٢٠٢٤/١١/٢٥.

وأوضحت أنه تم التواصل مع هيئة البريد لمنع بيع أى كراسة شروط خلال هذا الأسبوع إلا للمواطنين ذوى الهمم.

وأضافت أنه يمكن لكل المواطنين، بمن فى ذلك ذوو الهمم، شراء كراسة الشروط ابتداءً من يوم الثلاثاء ٢٠٢٤/١١/٢٦ وحتى يوم الثلاثاء ٢٠٢٤/١٢/٢٤.



وأشارت إلى أنه يجب على المواطنين الراغبين فى التقدم الدخول على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى www.shimff.gov.eg لتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط.



وأوضحت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة فى الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكترونى للصندوق www.shmff.gov.eg،، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابطhttps://www.tiktok.com/@shmffeg أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذى يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أى تليفون محمول، ورقم 090071117 من أى خط أرضي، أو من خلال التوجه لأى مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.