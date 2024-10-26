شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: تعميم سوق اليوم الواحد بجميع المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن خطة الوزارة لتوسيع نطاق مشروع "سوق اليوم الواحد ليشمل جميع محافظات الجمهورية، بهدف توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية، مما يسهم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم.

وأشار الدكتور فاروق إلى أن التجارب السابقة أثبتت نجاح الأسواق المؤقتة، حيث ساهمت في زيادة المعروض من السلع وتقليل دور الوسطاء، مما أدى إلى خفض الأسعار. وأضاف أن هذه الأسواق ستُقام بشكل دوري في كل محافظة بالتعاون مع الإدارات المحلية لضمان وصول السلع بأسعار مناسبة للجميع.

وأكد الوزير على استمرار مبادرة "من الغيط" في المجمعات الاستهلاكية، والتي توفر المنتجات بأسعار مخفضة و تهدف المبادرة إلى دعم الفلاحين من خلال شراء محاصيلهم مباشرة وطرحها للمستهلكين دون تدخل الوسطاء، مما يضمن جودة السلع وتنوعها بأسعار ميسرة، شدد الوزير على التزام الوزارة بمراقبة الأسواق لضمان استقرار الأسعار وتوفير كافة السلع الضرورية بأسعار عادلة تلبي احتياجات المواطنين.