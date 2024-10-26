شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر استخبارى إسرائيلى: نجحنا فى تحييد الدفاعات الجوية الإيرانية بشكل كامل والان مع تفاصيل الخبر

ذكر إعلام بريطانى نقلا عن مصدر استخبارى إسرائيلي إننا نجحنا فى تحييد الدفاعات الجوية الإيرانية بشكل كامل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

على جانب آخر، وصفت وسائل إعلام إيرانية، الهجوم الإسرائيلي على إيران بـ"الفاشل"، وأكدت أن الدفاعات الجوية الإيرانية تمكنت خلال الساعات التي تلت منتصف الليل وحتى فجر اليوم من إحباط الاعتداء الإسرائيلي على الأجواء الإيرانية بنجاح وإفشاله.