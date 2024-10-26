شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق التنمية الحضرية: إقبال كبير على مشروع "داره" بمحافظة السويس والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، إن مبادرة " داره" ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، تستهدف 500 ألف وحدة سكنية، المرحلة الأولى منها تشمل 100 ألف وحدك.

وتابع خلال كلمته بتسليم عقود وحدات المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى" داره"، أن الإقبال على المشروع فى محافظة السويس كان كبير .

ووصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمحافظة السويس، استعدادا لبدء جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والخدمية بمحافظة السويس ويسلم عقود وحدات المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى" داره".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، زار الأسبوع الماضى محافظة المنيا وتفقد عددا من المشروعات فى قطاع الصحة.



