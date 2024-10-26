شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس توجه الطلاب بتحديث وشحن التابلت استعداداً لامتحان شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

وجهت المدارس طلاب الصف الثانى الثانوى العام بتحديث التابلت وربطه على شبكة المدرسة استعداداً لامتحان شهر أكتوبر المقرر انطلاقه الأسبوع الجارى، حيث شددت المدارس إلى الطلاب بضرورة أداء الامتحان بشكل إلكترونى مشددة على أنه لن يسمح لأى طالب بالامتحان ورقيا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بالنسبة لأعمال امتحانات شهر أكتوبر للعام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي العام، أشارت الوزارة تم إعداد امتحانات شهر أكتوبر للصفين الأول والثانى الثانوى العام على مستوى الإدارة التعليمية، كما أكدت الوزارة على أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد بنسبة (85%) وأسئلة مقالية بنسبة (15%) على أجزاء المقرر التي تم تدريسها خلال الشهر، بحيث يتم أداء الامتحانات ورقيًا بالنسبة لطلاب الصف الأول الثانوى العام لمدارس (الرسمى - الرسمى لغات - الخاص – الخدمات) طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية حيث يقوم الموجه الأول لكل مادة بعمل ثلاثة نماذج امتحانية تسلم لإدارة المدرسة لطباعتها.

وأضافت الوزارة أنه بالنسبة لطلاب الصف الثاني الثانوي العام الذين تسلموا أجهزة التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت، يؤدوا أسئلة الاختيار من متعدد إلكترونيًا والأسئلة المقالية ورقيًا، ويتم تسليم ورقة الأسئلة المقالية مع بداية زمن الامتحان كما هو متبع في العام الماضي، وفى حالة حدوث أي مشكلة تقنية فى أى مادة يتم أداء الامتحان ورقيًا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان، أما الطلاب المتواجدون بمدارس غير متصلة بشبكة الإنترنت أو الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت بمدارس بها شبكة إنترنت ( الخاص - الخدمات ) أو الطلبة الذين تعرضوا لفقدان التابلت ( كسر – سرقة " فيتم امتحانهم ورقيًا على أن يكون الامتحان الورقى هو نفسه الامتحان الإلكتروني.