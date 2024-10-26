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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل كل الطواقم الطبية بمستشفى كمال عدوان شمال غزة

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ عبد الوهاب الجندى

السبت، 26 أكتوبر 2024 10:04 ص

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت كافة الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى الجمعة، مستشفى كمال عدوان فى بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، أمس الجمعة، إن جنود الاحتلال اقتحموا المستشفى وطلبوا من المرضى النزول إلى الساحة الرئيسية فيه، مؤكدة أن "الوضع داخل المستشفى كارثى بمعنى الكلمة".

وأوضحت أن جيش الاحتلال قصف محطة الأكسجين الرئيسية داخل المستشفى وعطلها عن العمل، ما زاد من خطورة الوضع الصحى للمرضى.

وأشار مدير المستشفى، إلى تحطم بعض نوافذ غرف المرضى فى المستشفى إثر قصف قوات الاحتلال المتواصل عليه.

وأضافت أن أكثر من 150 مريضا وموظفا بينهم طواقم طبية وتمريض محاصرون من قبل الجيش الاسرائيلى فى داخل مستشفى كمال عدوان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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