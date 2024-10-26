شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل كل الطواقم الطبية بمستشفى كمال عدوان شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام فلسطينية، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت كافة الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى الجمعة، مستشفى كمال عدوان فى بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة، أمس الجمعة، إن جنود الاحتلال اقتحموا المستشفى وطلبوا من المرضى النزول إلى الساحة الرئيسية فيه، مؤكدة أن "الوضع داخل المستشفى كارثى بمعنى الكلمة".

وأوضحت أن جيش الاحتلال قصف محطة الأكسجين الرئيسية داخل المستشفى وعطلها عن العمل، ما زاد من خطورة الوضع الصحى للمرضى.

وأشار مدير المستشفى، إلى تحطم بعض نوافذ غرف المرضى فى المستشفى إثر قصف قوات الاحتلال المتواصل عليه.

وأضافت أن أكثر من 150 مريضا وموظفا بينهم طواقم طبية وتمريض محاصرون من قبل الجيش الاسرائيلى فى داخل مستشفى كمال عدوان.