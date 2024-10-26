شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: بلينكن أعرب عن شكره لجهود مصر المتواصلة فى غزة والسودان والان مع تفاصيل الخبر

تحدث وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن، مع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، وفقا لبيان من الخارجية الأمريكية وزعته السفارة الأمريكية بالقاهرة صباح اليوم.

وقال البيان إن الوزير شدد على الضرورة الملحة لإنهاء الحرب في غزة، وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، وزيادة توصيل المساعدات الإنسانية. وأعرب الوزير عن شكره لوزير الخارجية المصري على جهود مصر المتواصلة لتأمين إطلاق سراح الرهائن، كما شكره على الدور الهام الذي لعبته مصر في الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع في السودان، وحماية المدنيين، وزيادة المساعدات الإنسانية، ودفع عملية الانتقال السياسي إلى حكومة مدنية.

وفيما يتعلق بلبنان، ناقش الوزيران الجهود الرامية إلى تعزيز التوصل إلى حل دبلوماسي يمكّن المدنيين من العودة إلى منازلهم بأمن وأمان. وشدد الوزير على ضرورة قيام القادة اللبنانيين بسرعة معالجة الفراغ الرئاسي في البلاد.