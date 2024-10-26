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بعد قليل.. مدبولى يسلم عقود وحدات المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

السبت، 26 أكتوبر 2024 09:34 ص

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عددا من المشروعات الصناعية والخدمية بمحافظة السويس ويسلم عقود وحدات المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى" داره".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد زار الأسبوع الماضى محافظة المنيا وتفقد عدد من المشروعات فى قطاع الصحة.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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