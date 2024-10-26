شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. مدبولى يسلم عقود وحدات المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، عددا من المشروعات الصناعية والخدمية بمحافظة السويس ويسلم عقود وحدات المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى" داره".

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء قد زار الأسبوع الماضى محافظة المنيا وتفقد عدد من المشروعات فى قطاع الصحة.



