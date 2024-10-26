شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام إيرانية تصف الهجوم الإسرائيلي على طهران بـ"الفاشل" والان مع تفاصيل الخبر

وصفت وسائل إعلام إيرانية، الهجوم الإسرائيلي على إيران بـ"الفاشل"، وأكدت أن الدفاعات الجوية الإيرانية تمكنت خلال الساعات التي تلت منتصف الليل وحتى فجر اليوم من إحباط الاعتداء الإسرائيلي على الأجواء الإيرانية بنجاح وإفشاله.

وقال قيادة الدفاع الجوي في إيران في بيان لها: "هاجم الكيان المزيف أجزاء من المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام صباح اليوم في عمل متواتر"، بحسب وكالة مهر للأنباء

وأضاف البيان: أنها تذكر الأمة الإيرانية النبيلة أنه على الرغم من التحذيرات السابقة لمسؤولي الجمهورية الإسلامية للكيان الصهيوني الإجرامي وغير الشرعي لتجنب أي عمل مغامرة، فإن هذا الكيان المزيف صباح اليوم في عمل مثير للتوتر، هاجم بعض المراكز العسكرية في محافظات طهران وخوزستان وإيلام، وبينما نجح نظام الدفاع الجوي المتكامل للبلاد في اعتراض هذا العمل العدواني والتصدي له، فقد لحقت أضرار محدودة ببعض الأماكن، وأبعاد هذه الحادثة قيد التحقيق".

داعيا الشعب الايراني إلى الحفاظ على التضامن والسلام، ومتابعة الأخبار المتعلقة بهذه الأحداث عبر وسائل الإعلام الوطنية وعدم الالتفات إلى ما يروج له إعلام العدو، بحسب وصف بيان الدفاع الجوي في إيران