شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنفذ 5 دورات تدريبية لـ 166 متدربا من العاملين في المحليات والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع الثالث عشر من خطته التدريبية للعام المالى الحالى 2024/2025 ، غداً الأحد بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك بتنظيم 5 دورات تدريبية وهى دورة "إعداد وثائق المشروعات الخضراء Business plan" " ودورة "المراجعة الداخلية والحوكمة" ، ودورة قانون "المحال العامة الجديد" ، بالإضافة إلى الأسبوع الثانى والأخير من دورة "استخدام لغه ال Python فى تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي"، والأسبوع الثانى من دورة "إعداد المدربين TOT الأساسية وإعداد مدرب رقمي"، ويستفيد من دورات الأسبوع الثالث عشر 166 متدربا.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة لبناء الإنسان المصرى وتنفيذ برنامج للإصلاح الإدارى ، تواصل وزارة التنمية المحلية عبر الذراع التدريبى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة تنفيذ خطتها التدريبية السنوية للمحليات لرفع كفاءة وتأهيل الكوادر المحلية العاملة بالمحافظات بالتعاون مع باقى الشركاء والجهات المعنية بالدولة.

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه استكمالاً لتحقيق أهداف وتوجه الدولة المصرية نحو تبنى نمط التنمية الخضراء الصديقة للبيئة ، ينفذ مركز سقارة فى أسبوعه الثالث عشر دورة تدريبية جديدة لأول مرة وهى دورة "اعداد وثائق المشروعات الخضراء Business plan" ، ويستفيد منها 28 متدرباً من المديرين والعاملين بإدارات التخطيط والتعاون الدولى والمشروعات والاستثمار والبيئة ووحدات المخلفات الصلبة ولجان التقييم البيئى للمشروعات، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية تولى قضية تغير المناخ أولوية قصوى فى كافة استثماراتها وبرامجها وآليات عملها .



وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الخطة التدريبية الحالية بمركز سقارة تركز على تغطية كافة الموضوعات الهامة المتعلقة بالإدارة المحلية وكافة المستويات الوظيفية للعاملين بها ، ومن هنا جاءت الحاجة الملحة لتنفيذ دورة قانون" المحال العامة الجديد" لرفع وعى العاملين بفلسفة قانون المحال العامة والتى تقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلًا على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.



وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الاسبوع الـ 13 بمركز سقارة سيتضمن أيضاً تنفيذ دورة تطوير مهارات المراجعة الداخلية والحوكمة والمتابعة الميدانية بالتعاون مع إدارة الحوكمة بالوزارة ، ويستفيد منها 28 متدرباً من المديرين والعاملين بإدارات المراجعة الداخلية والحوكمة ، مشيرة إلى أن الدورة ستركز على دليل الحوكمة وكيفية التطبيق بوحدات الإدارة المحلية، والمراجعة المالية وكيفية إعداد خطة تفتيش، وآلية تشكيل اللجان وفرق العمل وإجراء عملية التفتيش، وإعداد التقارير وعرضها على السلطة المختصة والرقابة وموازنة البرامج والأداء ومراجعة إدارة الموارد البشرية، والإدارات الهندسية بوحدات الإدارة المحلية، من استخراج تراخيص البناء وتحرير محاضر المخالفات للبناء بمخالفة شروط الترخيص، والبناء بالتعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.



وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الأسبوع التدريبى الحالى سيتضمن أيضًا تنفيذ الأسبوع الثانى من دورة إعداد المدربين (TOT) الأساسية وإعداد مدرب رقمى بمركز سقارة والتى من المقرر أن تستمر لمدة 3 أسابيع ، ويستفيد منها 54 متدرباً من ديوان عام الوزارة والمحافظات، مؤكدة أن هذه الدورة المهمة تأتى ضمن سلسة من الدورات التى نظمها مركز سقارة خلال السنوات الماضية بهدف إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع إكسابهم المهارات التى تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، مشيرة إلى اهتمام الوزارة بإفراز عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية ولتدريب العاملين لا مركزياً فى المحافظات خاصة؛ حيث سيتم الاستعانة بهم فى الدورات المتقدمة التى ينفذها المركز خلال الأسابيع القادمة، كما سيتم الاستفادة من مشروعات التخرج التى أعدها المتدربون فى تنفيذ حقائب تدريبية جديدة يتم إدراجها فى خطط تدريب مركز سقارة فى الأعوام القادمة.

كما سيشهد الأسبوع الـ13 أيضًا الأسبوع الثانى والاخير من دورة "استخدام لغة الـ Python فى تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي"، تماشياً مع تبنى الحكومة المصرية "استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعى " ورفع الوعى وتنمية مهارات وقدرات العاملين بالمحليات للاستفادة من الفرص التى يقدمها الذكاء الاصطناعى للإسراع فى عملية التنمية سواء على المستوى الاقتصادى أو الاجتماعى هائلة.



