شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي لمتبقيات المبيدات والتصديري للصناعات الغذائية ينظمان تدريبا حول سحب العينات والان مع تفاصيل الخبر

نظم المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية(كيوكاب) بالتعاون مع المجلس التصديرى للصناعات الغذائية برنامجا تدريبيا حول "طرق وأساليب سحب العينات الغذائية لتقدير متبقيات المبيدات والميكروبات لمطابقتها مع الحدود القصوي" و ذلك بمركز التدريب بمقر المعمل فى إطار دعم و مساندة قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز تنافسيته.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .

قالت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات، أن هذا البرنامج التدريبى يأتى فى إطار فعاليات البروتوكول الموقع بين المعمل والمجلس لخدمة العاملين فى قطاع الصناعات الغذائية بحضور هذا البرنامج متدربين من ممثلى الشركات التى تعمل فى مجال الصناعات الغذائية وتصنيع الخضر والفاكهة.

وأكدت عبداللاه أن هذا البرنامج تأتى أهميته فى ضوء تأثير طرق سحب العينات على نتائج التحليل مما يتسبب فى كثير من الأوقات بحدوث خسائر للمنتج أو المصدر مما يستدعى معه تدريب العاملين من المتخصصين بشركات إنتاج الصناعات الغذائية على طرق وأساليب سحب العينات الغذائية مما يساعد فى كون نتائج التحليل ممثلة عن الشحنات التى سيتم تصديرها بشكل أفضل، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج استهدف المتخصصين فى مراقبة الجودة، توكيد الجودة، أخصائى المعامل، أخصائى الإنتاج.

أكدت على أهمية الشراكة بين المعمل والمجلس من خلال التدريب والتوعية المستمرة للشركات العاملة فى قطاع التصنيع الغذائى .

كما أشارت إلى قيام المعمل بتقديم كافة خدماته لأعضاء المجلس من تحليل الملوثات والتدريب والاستشارات الفنية بشكل مدعوم.

كما تم تناول النقاط التالية بالبرنامج التدريبى على مدار يومين كاملين حيث بدأ بمقدمة عامة عن المتبقيات والملوثات فى الأغذية والحدود المسموح بها، ثم القوانين والمواصفات القياسية المُنظمة لسحب العينات، تلا ذلك طرق سحب العينات لتقدير الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات طبقاً لمواصفات الكودكس وتشريعات دول الإتحاد الأوروبي، وطرق سحب العينات لتقييم الحمل الميكروبى فى الغذاء، وأخيراً معلومات أساسية عن بروتوكول سحب العينات و إرسالها إلى معامل التحليل.

و تم إجراء التدريب وفقاً لأحدث الطرق التدريبية من حيث التطبيق العملى للتدريب بتقسيم المتدربين وتنفيذ دراسة حالة لكل مجموعة وعمل محاكاة عملية لبعض النقاط وذلك لتدريب المشاركين بشكل عملى .

كما تم تنظيم زيارة تفقدية ضمن التدريب للمتدربين لكافة أقسم المعمل والإطلاع على طرق التحليل وكذا طرق استقبال العينات والتعامل معها وفقا لنوع العينة مما له أكبر الأثر على دقة نتائج التحليل.

وانتهى البرنامج بتسلم المتدربين شهادات حضور البرنامج التدريبي.