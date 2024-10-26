شكرا لقرائتكم خبر عن "الجوازات المتنقلة" تبدأ عملها اليوم لاستخراج الوثائق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالسبت، 26 أكتوبر 2024 09:20 ص
تتيح وزارة الداخلية للمواطنين خدمات جديدة توفر عليهم عناء الذهاب لمقار الجوازات، حيث تتيح استخراج الوثائق عبر الوحدات المتنقلة عبر القاهرة الكبرى، كما يلي:
محافظة القاهرة:
- نادى الزهور بمدينة نصر (يوم السبت الموافق 26/ 10/ 2024)
- نادى الصيد بالقطامية (يوم الأحد الموافق 27/ 10/ 2024)
- نادى الجزيرة (يوم الإثنين الموافق 28/ 10/ 2024)
- نادى المعادى / هيلوبوليس "بالتبادل" (يوم الثلاثاء الموافق 29/ 10/ 2024)
- الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة. (يوم الأربعاء الموافق 30/ 10/ 2024)
- نادى الشمس. (يوم الخميس الموافق 31/ 10/ 2024)
محافظة الجيزة:
- نيو جيزة بالشيخ زايد (يوم السبت الموافق 26/ 10/ 2024)
- نادى الصيد بالدقى (يوم الأحد الموافق 27/ 10/ 2024)
- نادى الزمالك بميت عقبة (يوم الإثنين الموافق 28/ 10/ 2024)
- مدينة الخمائل بالشيخ زايد (يوم الثلاثاء الموافق 29/ 10/ 2024)
- هايبر وان بالشيخ زايد (يوم الأربعاء الموافق 30/ 10/ 2024)
- نادى الترسانة بميت عقبة (يوم الخميس الموافق 31/ 10/ 2024)
وهكذا تستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية، لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر.
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