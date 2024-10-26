شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم أصناف تقاوى الفول البلدى والان مع تفاصيل الخبر

‎تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الفول البلدى وذلك من خلال خطة واضحة للتوسع في زراعته، عن طريق أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وأيضا زراعته فى الأراضى الجديدة، حيث تشير التوقعات إلى أن لفول سيكون له شأن الموسم.



وفى التقرير التالى نتعرف من الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على أهم الأصناف:

1- صنف سخا 1:

1- يتميز بمقاومته لأمراض التبقع البنى والصدأ ، مبكر النضج وتجود زراعته في كل محافظات الوجه البحري ومصر الوسطي و نباتاته قوية النمو متوسطة التفريع ، البذور ذات سرة سوداء - متوسطة الحجم يتراوح وزن الــ 100 بذرة بين 85 - 90 جراما.

2- صنف جيزة 716:

صنف مستنبط بالتهجين - يتميز بمقاومته لأمراض التبقع البني والصدأ، مبكر النضج بحوالي 15 يوماً عن الأصناف الأخرى، ويصلح لأغراض التكثيف المحصولي، وتجود زراعته في محافظة الدقهلية وبعض محافظات وسط وجنوب الدلتا - غزير التفريع، ومقاوم للرقاد يبدأ في الإزهار بعد 50 - 55 يوماً من الزراعة، البذور ذات سرة سوداء - متوسطة الحجم ، يتراوح وزن الـ 100 بذرة من 80 - 85 جراما.

3- صنف جيزة 843:

صنف مستنبط بالتهجين، مقاوم للهالوك ويتحمل الإصابة بالأمراض الورقية يتفوق على الأصناف الأخرى في الأراضي الموبوءة بالهالوك بحوالي 55 -60 % ويتساوى في الإنتاجية مع أصناف الوجه البحري الموصي بزراعتها في الأراضي الخالية من الهالوك، وتجود زراعته في محافظات الوجه البحري ومصر الوسطي ولاينصح بزراعته بمنطقة النوبارية نباتاته قوية - متوسطة التفريع، ويبدأ في الإزهار بعد 45 -50 يوما من الزراعة، البذور الناضجة لونها بني فاتح- ذات سرة سوداء - متوسطة الحجم - ويتراوح وزن الــ 100 بذرة 60 -65 جراما.

4- صنف مصر 1 :

صنف مستنبط حديثاً بالتهجين، مقاوم للهالوك ويتحمل الإصابة بالأمراض الورقية، ويمكن زراعة هذا الصنف في محافظات جنوب الدلتا بالإضافة إلى مصر الوسطي والعليا. نباتاته قوية، متوسطة التفريع، مقاومة للرقاد ويبدأ في الإزهار بعد 55 - 60 يوماً من الزراعة البذور الناضجة متوسطة الحجم لونها بني فاتح - ذات سره سوداء.

5- صنف نوبارية 1 :

صنف جديد مستنبط حديثاً بالانتخاب الفردي من الصنف جيزة بلانكا - مقاوم لأمراض التبقع البني والصدأ، تجود زراعته في الأراضي الجديدة خاصة الجيرية بمنطقة النوبارية والبستان، النباتات متوسطة الطول - غزيرة التفريع، القرون طويلة شمعية محززة عند النضج، البذور كبيرة الحجم - لون القصرة بني فاتح مشوب بخضرة - ذات سرة بيضاء يبدأ في الإزهار بعد 70 - 75 يوماً من الزراعة ، ويتراوح وزن الـ 100 بذرة من 100 - 110 جرامات.