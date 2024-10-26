شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عسكرى أمريكى: نحن على علم بالانفجارات فى العاصمة الإيرانية ونتابع عن كثب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر عسكرى أمريكى رفيع المستوى فى تصريحات نشرتها القاهرة الإخبارية أن الولايات المتحدة على علم بالانفجارات التى حدثت فى إيران فجر اليوم السبت وتتابع الموقف عن كثب. ونشرت منصات إعلامية مختلفة سماع دوى انفجارات فى غرب العاصمة الإيرانية طهران وفى العاصمة السورية دمشق، ومناطق أخرى فى العراق بين محافظتى صلاح الدين وديالى.

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