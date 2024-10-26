شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اختصاصات لحماية المسنين بإدارة التفتيش القضائى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار أداء النيابة العامة لرسالتها السامية فى تمثيل الهيئة الاجتماعية وحماية مصالح المجتمع، ودورها القانونى والاجتماعى والإنسانى فى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الفئات الأولى بالرعاية، يوضح الخليج 365 فى النقاط التالية اختصاصات مكتب حماية المسنين.

المستشار محمد شوقى النائب العام كان قد أصدر القرار رقم 598 لسنة 2024 بإسناد حماية المسنين إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوى الإعاقة ذلك القرار الذى أنشأ للمرة الأولى مكتبًا -بإدارة التفتيش القضائى بمكتب النائب العام- يختص بحماية المسنين.

وتشمل اختصاصات مكتب حماية المسنين ما يلي:

-تلقى الشكاوى والبلاغات المتعلقة بتعرضهم للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الايذاء.

- فحص البلاغات واتخاذ اللازم بشأنها.

- اتخاذ تدابير حماية المسنين من حالات التعرض للخطر المحدق أو الاستغلال بكافة صوره أو الإساءة أو الإيذاء.

- التنسيق والمتابعة مع النيابات المختصة لاستصدار القرارات اللازمة لتوفير بيئة آمنة لهم.

- متابعة الضحايا حتى انتهاء حالة التعرض للخطر أو الاستغلال أو الإساءة أو الإيذاء.

- التنسيق والمتابعة مع الجهات الوطنية المختصة بحماية المسنين بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم تلك الحماية.