شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أسباب الإصابة بمرض شلل الأطفال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إن شلل الأطفال يصيب الأطفال فى الأساس، والأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح عرضة للإصابة بالمرض.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن شلل الأطفال مرض معدى وبينتشر عن طريق:​

- عدم غسل الايدين بعد دخول الحمام أو لمس البراز (تغيير الحفاضات).​

- شرب مياه ملوثة.​

- السباحة فى مياه ملوثة.​

- الكحة أو العطس.​

- التواصل عن قرب مع شخص مُصاب بشلل الأطفال.​

- لمس الأسطح الملوثة.​

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن التطعيم هو أكتر طريقة فعالة للوقاية من شلل الأطفال ونصحت وزارة الصحة، بالالتزام بالتطعيمات الأساسية والتعزيزية الموجود فى المراكز التابعة للوزارة.