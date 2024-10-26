شكرا لقرائتكم خبر عن الإعفاء من الضرائب.. أبرز مزايا التحالف الوطنى لتعزيز دوره فى التنمية والان مع تفاصيل الخبر

يلعب التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى دورا كبيرا فى التنمية من خلال مد يد العون والمساعدة للأسر الأكثر احتياجا فى كافة المحافظات والقرى ولكافة الفئات العمرية ولتعزيز فرصته وتواجده فى مسيرة التنمية، فقد نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى مزايـا منصوص عليهـا فـى قـانون آخـر، يتمتع التحالف بالمزايـا الآتية:

1. الإعفاء مـن رسـوم التسجيل والقيـد التـى يقـع عـبء أدائهـا علـى التحالف فى جميـع أنـواع العقـود التـى يـكـون طرفا فيهـا كعقـود الملكيـة أو الـرهن أو الحقـوق العينيـة الأخرى، وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.

2. الإعفاء مـن ضـرائب ورسـوم الدمغـة المفروضـة حاليـا والتـى تفـرض مستقبلًا علـى جميـع العقـود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرهـا والتـى يقـع عبؤها على التحالف.

3. إعفاء العقارات المبنية المملوكة للتحالف من الضرائب العقارية.

4. اعتبـار التبرعـات التـى تقـدم للتحالف تكليفـا علـى دخـل المتبرع بمـا لا يزيـد علـى (%10) من صافى دخله.

5. الإعفاء مـن الضرائب الجمركيـة والرسـوم الأخـرى المفروضـة علـى مـا يسـتورده مـن معـدات وآلات وأجهزة ولـوازم إنتاج وسيارات، وكـذا مـا يتلقـاه مـن هـدايا ومعونـات مـن الخارج، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير المالية، وبشرط أن تكون لازمة لأنشطته.

6 -الإعفاء من (50%) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل، وتسرى عليها تعريفة الاشتراكات والمكالمات التليفونية.

كما يحظر التصرف فى المعمـر منها المحدد بقرار من وزير المالية قبـل مـرور خمس سنوات ما لم يسدد عنها كامل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عليها.

ولرئيس الجمهورية إعفاء بعـض المشروعات الخدمية والتنموية التى يقيمها التحالف كليا أو جزئيا من أية ضرائب أو رسوم آخرى.