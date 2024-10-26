شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار مد المجمعات الاستهلاكية بالسلع المدعمة لصرفها لأصحاب البطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على مد منافذ المجمعات الاستهلاكية بالسلع الغذائية المدعمة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية لصرفها لأصحاب البطاقات التموينية ضمن مقررات تموين شهر أكتوبر الجارى، حيث يستفيد من منظومة السلع أكثر من 61 مليون مواطن مقيدين على البطاقات.

على جانب آخر توفر وزارة التموين كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ الشركات التابعة بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق الأخرى في اطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات ، كما نجحت الوزارة في التعاقد على شراء السلع الأساسية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من المنتجات طوال الوقت.