شكرا لقرائتكم خبر عن تعظيم الاستفادة من براءات الاختراع لتعزيز الأمن الغذائى فى مؤتمر بالقومى للبحوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المركز القومى للبحوث - مكتب إتصال براءات الإختراع "المؤتمر الدولى لمكتب إتصال براءات الإختراع في مجالات الزراعة والأمن الغذائي" خلال الفترة من 29- 31 أكتوبر 2024 بالمركز القومى للبحوث.

ويستهدف المؤتمر خلال جلساته مناقشة دور الملكية الفكرية في الإقتصاد القومى وتعظيم الإستفادة من براءات الإختراع في التكنولوجيا الخضراء وتعزيز الاستدامة البيئية والأمن الغذائي بتحسين جودة المنتجات الزراعية وسلامة الغذاء، والتأقلم على التغيرات البيئية والمناخية والتطبيقات الذكية فى الزراعة لاستدامة الأمن الغذائي وتقييم الأراضي للاختيار الأمثل للمحاصيل في مشاريع الاستصلاح الجديدة باستخدام الإستشعار عن بعد وتطبيقات الذكاء الإصطناعى فى الزراعة والبيئة والبصمة الكربونية للمحاصيل الزراعية، وتعظيم الإستفادة من المخلفات الزراعية في التصنيع الغذائى والدوائى، لزيادة فاعليتها وانتاج مركبات فعالة والتصنيع الغذائي ونجاح التسويق لها.

ويهدف المؤتمر إلى التعاون مع الصناعة وتوطين وتنمية الصناعة المحلية، ونقل وتسويق الابتكار التكنولوجى لربط المخرجات البحثية بالصناعة.

يشارك في المؤتمر لفيف من العلماء والباحثين المصريين والأجانب من مختلف الدول ورجال الأعمال والمستثمرين.