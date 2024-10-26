شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف أعمال تعديل واجهة عقار بالدقى لتحويلها من سكنى إلى تجارى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التعامل الحازم حيال مخالفات البناء والقضاء عليها في المهد، وعدم السماح بتحويل الوحدات من الاستخدام السكني إلى الأنشطة التجارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الإطار، تمكن حي الدقي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي، من ضبط مخالفة تعديل وإزالة واجهة العقار رقم 17 بشارع التحرير لتحويلها من سكني إلى تجاري.

وتواصل الحي مع قسم شرطة الدقى ومباحث المرافق، وتم إيقاف الأعمال وتحرير محضر وضبط المخالف لعرضه على النيابة العامة.

ونبه محافظ الجيزة، على مواجهة مخالفات البناء بكافة صورها بمنتهى الحزم وعدم التهاون مع محاسبة المقصرين في عملهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ، على ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والإزالة الفورية لأى أعمال بناء جديد مخالف وعلى مدار الساعة.



تعديل الواجهات



جانب من عمليات التعديل