شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز الحريات الدينية.. تعرف على برنامج "جسور السلام" للكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برنامج "جسور السلام"، من خلال المكتب البابوى للمشروعات والعلاقات، دعمًا لمبادرة "بداية جديدة" التى أعلنت عنها الدولة بهدف بناء الإنسان المصري.

وتتمثل رؤية برنامج جسور السلام في العيش وفق مبادئ السلام والتسامح والمحبة، بينما يهدف إلى تعزيز ثقافة السلام والحريات الدينية، والاحترام بين مختلف أفراد المجتمع، وقيم المواطنة، ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر بالتنمية المستدامة لبناء الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، فيما تأتى القيم الأساسية للبرنامج كالتالي: السلام، الاحترام، التعاطف، التعزيز، النزاهة، التعاون، التمكين.

كما أنه سيتم تنفيذ استراتيجية العمل فى البرنامج من خلال التعليم والتوعية، وفعاليات ثقافية وفنية، وحملات توعية، ومبادرات اجتماعية واقتصادية، وأنشطة تطوعية، والمشاركة المجتمعية، والدعم والتمكين.