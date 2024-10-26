شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض تشكر الدكتور مجدى يعقوب لتقديره مهنة التمريض فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، بكلمة السير مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، خلال جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، حيث أكد على أهمية دور التمريض في المنظومة الصحية، وتقدمت له بشكرها العميق على تقديره مهنة التمريض.

وخلال جلسات المؤتمر العالمى للسكان، تحدث السير مجدي يعقوب عن أهمية دور التمريض في النظام الصحي، حيث أشار إلى أن أكثر ما كان يزعجه أثناء تواجده خارج مصر هو عدم إدراك الجميع لأهمية مهنة التمريض.



وعبّر عن اعتقاده الراسخ بأن التمريض ليس مجرد مهنة بل هو عمل مقدس ونبيل، مؤكدًا أن الممرضين هم أول من يتعامل مع المرضى وأسرهم، مما يضع على عاتقهم مسؤوليات جسيمة.



وأضاف يعقوب أنه من غير المنطقي أن يتم إلقاء اللوم على الممرضين في حال حدوث أخطاء طبية، مشيرًا إلى أن المسؤولية ينبغي أن تُحمَّل على جميع الأطراف المعنية في الرعاية الصحية، مشددًا على أهمية تعزيز ثقافة التعاون بين جميع أفراد الطاقم الطبي لتحقيق أفضل رعاية ممكنة للمرضى.



وأعربت الدكتورة كوثر محمود عن اعتزازها بالدعم غير المسبوق الذي يحظى به مهنة التمريض من جانب القيادة السياسية في مصر، حيث أكدت على الدعم الكبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لمهنة التمريض، فضلًا عن كافة مؤسسات الدولة والشخصيات القيادية البارزة، ومن بينهم السير مجدي يعقوب.