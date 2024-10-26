شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تحتفل بالعيد الـ 40 لتأسيس خدمة "أم الرحمة" بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

شهد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الجمعة، احتفالية أسرة خدمة أم الرحمة بالعيد الـ 40 لتأسيس الخدمة (١٩٨٤ - ٢٠٢٤). حيث تأسست عام 1948 على يد فتي صغير عمره ١٢ عامًا وهو ماجد كامل سليمان والذي كان يهتم في صغره بخدمة المهمشين والمرضى والمسنين والمسنات والصم والبكم، والذي صار فيما بعد الراحل القس بيشوي كامل مؤسس وراعي الخدمة والذي تمت سيامته بيد الراحل قداسة البابا شنودة الثالث في 23 مارس 2001 لأجل هذه الخدمة بالإسكندرية.

وأقيمت الاحتفالية في بيت سان بيتر للمؤتمرات ببرج العرب التابع لكنيسة القديسين مارمرقس والبابا بطرس خاتم الشهداء بالإسكندرية، بحضور أصحاب النيافة الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس قطاع غربي الإسكندرية والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس شرقي الإسكندرية والقمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية وعدد من الآباء كهنة الإسكندرية وعدد كبير من أبناء خدمة أم الرحمة.

وتفقد قداسة البابا قبل بدء الاحتفالية معرض صور ومشغولات يديه من إنتاج خدمة أم الرحمة.

وتضمنت الاحتفالية كلمات عديدة لأصحاب النيافة الأنبا باڤلي والأنبا إيلاريون والأنبا هرمينا والذي رحب بقداسة البابا مثمنا رعايته لكل أولاده من ذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقات الجسدية.

إلى جانب كلمة للقس إسحق وديع مسؤول الخدمة حاليًّا والذي أكمل المسيرة بعد المتنيح القس بيشوي كامل.

وألقى القمص أنطونيوس فهمي والقمص أبرآم إميل، كلٌ كلمة نقلا فيها مشاعر حب شعب الإسكندرية لقداسة البابا.



واشتملت الاحتفالية أيضًا على فقرات عدة منها فيلم قصير يؤرخ لتاريخ الخدمة وتطورها وتوسعها حتى ضمت 21 أسرة خدمية. وباقة من الترانيم والعروض الاستعراضية بلغة الإشارة قدمها مخدومو الخدمة من الصم والبكم وذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المراحل العمرية وعرض مسرحي لقصة "دانيال" قدمته أسرة البابا كيرلس لذوي الاحتياجات الخاصة

وأثني قداسة البابا في كلمته علي كل فقرات الحفل المميزة ومقدميها وكل الخدام والخدمات، وعبّر عن بالغ فرحته بالخدمة وما وصلت إليه من نجاحات.