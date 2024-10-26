شكرا لقرائتكم خبر عن واعظ بالأزهر: الإخلاص أمر مهم ذو تأثير كبير على الإنسان والمجتمع والان مع تفاصيل الخبر

قال الشيخ بلال خضر، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن ملف الإخلاص في العمل يعتبر من الحاجات الأساسية في واقع المعيشة الذي نتعامل بيه مع بعضنا البعض ونحسن من خلاله علاقتنا مع الله عز وجل، مشيرًا إلى أن كلمة الإخلاص كلمة مهمة جدًا وذات تأثير كبير على الإنسان والمجتمع.

وأضاف «خضر »، خلال لقاء مع الإعلاميين رجائي رمزي ومنة الشرقاوي، مقدمي برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر «القناة الأولى المصرية»، أن الإخلاص هو أن الإنسان منا يستشعر رقابة الله عز وجل عليه في كل شيء ويؤدي كل أعماله لله سبحانه وتعالى سواء كان عبادة أو عمل أو معاملة يعملها لله سبحانه وتعالى بعيدًا عن رقابة أو رؤية أشخاص بأعينهم كما جاء في القرآن الكريم (إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ).

وتابع: « الحياة بما فيها كلها لله سبحانه وتعالى سواء العبادة والحياة والعمل والنوم والأكل والشرب وكل التفاصيل لله سبحانه وتعال»، مشيرًا إلى أن الله عز وجل أمرنا بالإخلاص كما جاء في القرآن الكريم (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ).