شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط حالات سرقة للتيار الكهربائى بمنشآت تجارية فى الطالبية والان مع تفاصيل الخبر

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتائج حملات حي الطالبية بالتعاون مع شرطة المرافق وشركة كهرباء للتفتيش على المحال والمنشآت التجارية والمطاعم للتأكد من عدم وجود وصلات كهربائية خلسه وضبط أي سرقات للتيار الكهربائي مع مراجعة التراخيص الصادرة للمحال.

وتمكنت الحملات التي تم تنفيذها بالطالبية من ضبط حالات سرقة للتيار الكهربائي لمحال ومطاعم، وقد تم تحرير محاضر لتلك المنشآت المخالفة لسرقة التيار الكهربائي مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لاستكمال المسار القانوني وردع المخالفين.

وكلف محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة الحملات والتعاون مع شركات الكهرباء والتعامل مع أي حالات مخالفة حفاظًا على المال العام.