شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تقتحم مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد وسائل إعلام باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تدعو المرضى في المستشفى للنزول إلى ساحته الرئيسية.

وفي وقت سابق، حاصرت قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع، إضافة إلى حصار عشرات الآلاف من السكان في مشروع بيت لاهيا وبلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا شمالا.

وأعلن جيش الاحتلال في 6 أكتوبر الجاري بدء عملية عسكرية جديدة في جباليا بذريعة "منع حركة المقاومة الفلسطينية حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.