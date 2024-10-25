شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن 13 منطقة رئيسية بالقاهرة من 8 مساء الجمعة لـ6 صباح السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواعيد انقطاع مياه الشرب:

وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 25-10-2024 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 26-10-2024 ولمدة 10 ساعات.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع، كما أكدت أنها ستدفع بسيارات مياه صالحة للشرب توزع مجانا بالمناطق المتأثرة .وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس اب على رقم 01206665125

