وفقا لقانون العمل الجديد.. تعرف على ضوابط الحصول على الإجازات السنوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

تضمن قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب خلال الأيام الماضية بابا خاصًا بإجازات العاملين بالقطاع الخاص، واستحقاقاتهم عن العمل خلالها والتي جاءت كالتالي:

1- إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يومًا.

2- يحصل على 21 يومًا بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.

3- يحصل على 30 يوما إجازات في العام إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.

4- ويحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.

وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما، وللعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.

كما يحق للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.

وأعطى القانون الحق لأصحاب العمل في استدعاء أي عامل في أيام الإجازات والعطلات الرسمية، إذا تطلبت حاجة العمل الى وجود العامل في مقابل أن يحصل على مثلي الأجر عن هذا اليوم من مرتبه الأساسي الذي يحصل عليها شهريا.

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