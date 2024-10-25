شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 عسكريين إسرائيلين بينهم قائد سرية وضابطان فى معارك جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل 5 عسكريين هم قائد سرية وضابطان وجنديان فى معارك جنوب لبنان، حسبما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وأعلن الجيش الإسرائيلى اليوم مقتل 57 ضابطًا وجنديًا منذ اندلاع المواجهات مع حزب الله على جبهة لبنان.

وتأتي هذه الأرقام في ظل تصاعد حدة الاشتباكات، حيث أفادت القناة 14 الإسرائيلية بنقل عشرات الجنود إلى المستشفيات بعد إصابتهم خلال معارك عنيفة مع مقاتلي حزب الله في جنوب لبنان، في الساعات الأخيرة.

وأكدت المصادر الإسرائيلية مقتل 5 جنود خلال الـ24 ساعة الماضية في تلك الاشتباكات.

وفي السياق ذاته، أعلن مستشفى "رمبام" فى حيفا أنه استقبل 7 جنود أصيبوا في المعارك جنوب لبنان.

من جانبه، ذكر حزب الله عبر بيانات على منصة "تليجرام" أنه استهدف عدة مواقع إسرائيلية بصليات صاروخية، بما في ذلك 6 تجمعات للجنود في مستوطنتي مسكفعام والمنارة وموقع المالكية العسكري.

وأضاف أنه استهدف تجمعات إسرائيلية أخرى في مناطق شرقي بلدة عيترون والأطراف الشرقية لبلدة مركبا.

كما أعلن حزب الله تدمير 4 دبابات ميركافا جنوب لبنان، واستهداف مدن إسرائيلية منها نهاريا وصفد ومستوطنتا كرمئيل وكريات شمونة، بالإضافة إلى 3 قواعد وثكنات للجيش الإسرائيلي في شمال إسرائيل.

وأفاد بشن هجوم باستخدام سرب من المسيرات الانقضاضية على ثكنة "راموت نفتالي"، مؤكداً إصابة الأهداف بدقة.