شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا بمد فترة التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر إضافية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء، قرار بمد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.



وجاء نص القرار على: "تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية".