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رئيس الوزراء يصدر قرارا بمد فترة التصالح على مخالفات البناء 6 أشهر إضافية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الخميس، 24 أكتوبر 2024 09:26 م

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس  مجلس الوزراء، قرار بمد فترة التصالح على مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لمدة 6 أشهر إضافية، بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.


وجاء نص القرار على: "تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، لمدة 6 أشهر إضافية".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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