شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ضابط إسرائيلى و3 جنود وإصابة 6 آخرين بجروح خطيرة فى معارك جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال أعلن مقتل ضابط و3 جنود وإصابة 6 آخرين بجروح خطيرة في معارك جنوب لبنان.



ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله.

من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".