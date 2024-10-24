مقتل شخص بطلق خرطوش في مشاجرة بالعمرانية

تبين بالفحص المبدئي مقتل شخص بطلق خرطوش إثر مشاجرة، وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا بمسرح الجريمة لتحديد هوية المتهم وضبطه والسلاح المستخدم.

محمد يوسف

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