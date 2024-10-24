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مقتل شخص بطلق خرطوش في مشاجرة بالعمرانية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قُتل شخص بطلق خرطوش خلال مشاجرة بمنطقة العمرانية غرب الجيزة، مساء الخميس.

تلقى مأمور قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار بشارع العدوي سليم.

المقدم محمد الجوهري مفتش مباحث فرقة الطالبية والعمرانية وجه ضباط وحدة مباحث العمرانية بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ والوقوف على ملابساته.

تبين بالفحص المبدئي مقتل شخص بطلق خرطوش إثر مشاجرة، وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا بمسرح الجريمة لتحديد هوية المتهم وضبطه والسلاح المستخدم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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