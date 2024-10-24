أجواء خريفية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة بدرجات الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، مائل للحرارة على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

من جانبها قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه يجب خلال الفترة القادمة التخلي عن الملابس الصيفية وارتداء الملابس الخريفية.

وأضافت "غانم"، أنه يجب ارتداء الأطفال خاصة الملابس الخريفية، خاصة خلال فترات الصباح، قائلة: "نزلات البرد أصبحت صعبة وكثيرة".

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة كالتالي:-