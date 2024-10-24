التنمية المحلية: نتعامل بحزم مع أى محاولة لإخفاء السلع أو احتكارها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة حريصة على تنسيق وتعاون المحافظين مع الغرف التجارية ومباحث التموين من أجل تضافر الجهود لضبط حركة الأسواق والأسعار السلع وتوفيرها بكميات كبيرة من خلال المنافذ التابعة لوزارة الزراعة أو الداخلية أو غيرها من المشروعات الوطنية.

وأكد الدكتور خالد قاسم في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر"، على قناة الحدث اليوم، على ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق للسيطرة على أي ارتفاعات غير مبررة لأسعار السلع وتفعيل الحملات من الجهات المختلفة بالمحافظات ومديريات التموين على مدار اليوم للتأكد من وجود تخفيضات حقيقية على السلع والتصدي لأى محاولة لإخفاء أي سلع أو احتكارها.

وشدد مساعد وزير التنمية المحلية، على أهمية زيادة منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين وإيجاد آلية ثابتة ومستدامة لتحقيق التوازن في الأسواق والتعامل مع الحلقات الوسيطة للسلع الأساسية لوصولها للمواطنين في المنافذ والسلاسل التجارية بأسعار مناسبة.