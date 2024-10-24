بروتوكول تعاون بين جامعة حلوان و"الصحفيين" لتقديم الخدمات الصحية لأعضاء النقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الكاتب الصحفى خالد البلشي نقيب الصحفيين والوفد المرافق له؛ لتوقيع بروتوكول تعاون لتقديم الخدمات الصحية والطبية "القسم الإقتصادى"؛ لأعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم بأفضل المعايير داخل "مستشفى مدينة بدر الجامعى" التابعة لكلية الطب البشرى بجامعة حلوان.

وجاء ذلك ضمن التعاون المثمر بين نقابة الصحفيين وجامعة حلوان والتنمية المستهدفة للقيادة السياسية فى المدن الجديدة بشرق محافظة القاهرة والعاصمة الإدارية.

وقعت جامعة حلوان، ممثلة فى مستشفى بدر الجامعى، اتفاقية تعاون مع نقابة الصحفيين لتقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة لأعضاء النقابة وأسرهم، ووقع الإتفاقية الدكتور وائل عمر خليفة، المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة حلوان، والكاتب الصحفى محمد الجارحى، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية.

فى ذات السياق، أوضح الكاتب الصحفي خالد البلشى، نقيب الصحفيين، أن تلك الخطوة تأتى ضمن الجهود المبذولة من مجلس إدارة نقابة الصحفيين؛ لأعضاء النقابة وأسرهم وتوفير خدمات طبية وصحية أفضل فى كل المدن والمحافظات، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين هي أول نقابة تقدم الرعاية الصحية والطبية المتكاملة مع مؤسسة حكومية أكاديمية مرموقة متمثلة فى: "مستشفى بدر الجامعى" التابعة لكلية الطب البشرى لجامعة حلوان فى المدن الجديدة بشرق محافظة القاهرة والعاصمة الإدارية، والتى ستقدم خدمة صحية لأعضاء النقابة وأسرهم وهى نفس التى تقدم لأعضاء هيئة التدريس.

وقال نقيب الصحفيين، إن هذا البروتوكول هو مقدمة للتعاون بين النقابة والجامعة فى عدة مجالات بينها تقديم خدمات التدريب، مشيرًا إلى أن النقابة تفتح أبوابها لطلاب شعبة الإعلام بالجامعة للتدريب داخل مركز التدريب بالنقابة، موجهًا الشكر للكاتب الصحفى تامر هلال، رئيس قسم المدن الجديدة فى بوابة الجمهورية؛ لجهوده فى متابعته الجيدة حتى خرج توقيع البروتوكول إلى النور بين: "النقابة والجامعة".

وأعرب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن سعادته بهذا اللقاء الذى يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعة ونقابة الصحفيين، مؤكدًا خلال اللقاء أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الريادي للجامعة في تقديم خدمات مجتمعية متميزة، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى دائمًا لتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الوطنية، لا سيما تلك التى تلعب دوراً محورياً فى نشر التوعية وبناء الوعي المجتمعي، مثل نقابة الصحفيين، مضيفًا أن هذه الاتفاقية تعزز من رسالة الجامعة فى دعم قضايا التعليم والصحة بما يخدم الصالح العام.

وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى أن اتفاقية التعاون تشمل الخدمات الطبية المقدمة الكشف بالعيادات الخارجية، والإقامة بالمستشفى، وإجراء كافة العمليات الجراحية، والفحوصات المعملية والأشعة، منوهاً أن المستشفى بها أطباء متخصصين على أعلى المستويات تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة حلوان فى مختلف التخصصات الطبية، ويسرى العقد لمدة عام قابل للتجديد تلقائياً، ويتيح للصحفيين وأسرهم الحصول على الخدمات الطبية من خلال بطاقة مشروع علاج الصحفيين سارية المفعول أو بطاقة خدمة أقارب الصحفيين.

من جانبه، قال الكاتب الصحفى محمد الجارحى، رئيس لجنة الرعاية الصحية والإجتماعية بالنقابة، أن توقيع بروتوكول التعاون بين نقابة الصحفيين وجامعة حلوان؛ سيسمح لعدد كبير من أعضاء نقابة الصحفيين وأسرهم المقيمين فى كلاً من مدن ومناطق: "العاصمة الإدارية، بدر، الشروق، حدائق العاصمة، هليوبوليس الجديدة، والمستقبل"، فى تلقى خدمات صحية وطبية متميزة قريبة من أماكن سكنهم.. لافتاً أنه سيرفع عنهم عبء المشاقة والجهد لتلقى مثل تلك الخدمات فى وسط القاهرة والتى تبعد أكثر من (100) كيلو متر ذهاب وعودة بخلاف شدة الزحام المستمر.

شدد رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بالنقابة، على أن أعضاء مجلس النقابة يسعون بكل طاقتهم للمساهمة الفعالة في تعزيز الخدمات الصحية لجميع أعضاء النقابة في مجال الخدمات الصحية بشكل مستمر؛ لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في المجالات الصحية سواء: "حكومية، أو القطاع الخاص"، مؤكدًا أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمات صحية متكاملة ومتميزة، وتم اختيار "مستشفى بدر الجامعى"؛ نظراً لما تملكه من أجهزة صحية تعتبر هي الأحدث في المنشآت الصحية بمحافظة القاهرة؛ خصوصًا بعد عمليات التطوير التي شهدتها في الفترة الأخيرة ورفع قدرتها السريرية من: "(100) سرير إلى (230) سرير"؛ بجانب إدارتها التي تمتلك كوكبة من أهم أعضاء هيئة التدريس في المجال الطبي وإدارة المنشآت الصحية في مصر والوطن العربي.

حضر توقيع البروتوكول كلاً من: "الدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، الدكتور عماد أبوالدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة رشا الرفاعى عميدة كلية الطب البشرى، الدكتور وائل عمر المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعة بجامعة حلوان، اللواء محمد أبو شقة أمين عام الجامعة، إيهاب أحمد نائب مدير عام نقابة الصحفيين، وأحمد الفخرانى مدير التعاقدات بالإدارة الطبية فى نقابة الصحفيين".