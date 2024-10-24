هاني الجفري: بريكس تواصل جهودها لتنفيذ استراتيجياتها لتقليص هيمنة الدولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال المستشار القانوني والاقتصادي السعودي هاني الجفري، إن مجموعة بريكس تواصل جهودها لتنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تقليص هيمنة الدولار الأمريكي على التجارة العالمية عبر تعزيز استخدام العملات الوطنية بين أعضائها، وفي إطار توسعها الأخير ليشمل دولًا جديدة، تستكشف المجموعة الوسائل الكفيلة بتعزيز استخدام عملاتها في المعاملات الدولية.

وذكر المستشار الجفري، أن مجموعة بريكس شهدت توسعًا ملحوظًا في نفوذها خلال السنوات الخمس الماضية، إذ ضمت دولًا جديدة مثل الإمارات، ومصر، وإيران، وإثيوبيا، مما عزز من قوتها الاقتصادية.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تصل نسبة الناتج المحلي الإجمالي لدول بريكس إلى 38% من الإجمالي العالمي بحلول عام 2028، متجاوزة مجموعة السبع.

وأوضح "الجفري"، أن تحالف البريكس يعطي دفعة للدول النامية ودعمًا ماليًا لرفع اقتصاداتها في السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن الضغط الأمريكي بالعقوبات ضد الدول النامية هو ما جعلها تتكاتف وتنهي الاعتماد على الدولار، ما يجعل الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى تفقد قوتها الاقتصادية حسب التقديرات والتقارير الاقتصادية من بعض المختصين بالشأن الاقتصادي الدولي.