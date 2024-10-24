شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يحل مجلس الأعيان ويعين أعضاء جدد برئاسة فيصل الفايز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة المملكة الأردنية بأنه صدرت الإرادة الملكية السامية، الخميس، بحل مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 24 أكتوبر 2024.

و نصت الإرادة الملكية علي : "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بعد الاطلاع على الفقرة الرابعة من المادة (34) والفقرة (2/ج) من المادة (40) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: "يحل مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 24 اكتوبر 2024".

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين الاسماء التالية، أعضاء في مجلس الأعيان.

وفيما يلي نصت الإرادة: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (36) والفقرة (2/ج) من المادة (40) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يعين الذوات التالية أسماؤهم، أعضاء في مجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 24 أكتوبر 2024:

1. فيصل عاكف مثقال الفايز.

2. سمير زيد سمير الرفاعي.

3. الدكتور عبدالله عبدالكريم حمدان النسور.

4. الدكتور هاني فوزي عيد الملقي.

5. الدكتور بشر هاني محمد الخصاونة.

6. المهندس ناصر أحمد عبدالكريم اللوزي.

7. الدكتور رجائي صالح عيسى المعشر.

8. جمال أحمد مفلح الصرايرة.

9. سلامة حماد سالم السحيم.

10. توفيق محمود حسين كريشان.

11. عبدالإله محمد عبدالرحمن الخطيب.

12. محمد حسن سليمان الداودية.

13. الدكتور محمد جمعة عبدالله الوحش.

14. المهندس عيسى ناصر توفيق أيوب.

15. الدكتور أحمد محمد هليل هليل.

16. سهير عبدالرحمن مصطفى العلي.

17. الدكتور عاكف أحمد مفلح الزعبي.

18. المهندس عامر مروان عبدالكريم الحديدي.

19. المهندس محمد جميل موسى النجار.

20. علي حمدان عبدالقادر العايد.

21. أحمد فلاح باير طبيشات.

22. الدكتور وجيه موسى عويس عويس.

23. المهندس يحيى موسى بيجانيج كسبي.

24. الدكتور ياسين محمد صايل الحسبان.

25. حيا اسليم سلمان القرالة.

26. حسين هزاع بركات المجالي.

27. الدكتور خالد فرحان خليل الكلالدة.

28. خولة إبراهيم نزال العرموطي.

29. الدكتور محمد محمود حسين العسعس.

30. الدكتورة هيفاء يوسف فضل حجار النجار.

31. المهندس نضال برجس شاهر الحديد.

32. محمود عبدالحليم عبدالقادر الفريحات.

33. حسين محمد سالم الحواتمة.

34. مصطفى عبدربه إبراهيم البزايعة.

35. فاضل محمد عبدالله الحمود.

36. الدكتور "مصطفى إبراهيم" بطرس إسحق الحمارنة.

37. عيسى حيدر عيسى مراد.

38. الدكتور جورج حزبون جورج حزبون.

39. مازن سميح طالب دروزة.

40. محمد مسلم سلامة الأزايدة.

41. ميشيل نبيه أنطون نزال.

42. سعادة السيد سند حماد علي النعيمات.

43. الدكتور هايل محمد أحمد عبيدات.

44. إحسان زهدي عبدالمجيد بركات.

45. الدكتورة محاسن محمد عبدالرحمن الجاغوب.

46. سعود علي السلطان العدوان.

47. الدكتور زهير عبدالقادر حسين أبو فارس.

48. الدكتورة عبلة محمد أحمد عماوي.

49. سآسيا عبدالمطلب عبدالله ياغي.

50. ممدوح يوسف "حاج موسى" نباص.

51. الدكتور موفق محمد إبراهيم الضمور.

52. الدكتور صلاح أديب سلامة الهلسا.

53. غازي عوده عويد المقيبل السرحان.

54. أدهم بلال محمد الشيشاني.

55. الدكتور عمار "محمد علي" شحادة القضاة.

56. ضيف الله حمود فليح القلاب.

57. الدكتور فواز حسن فريج حمدالله.

58. الدكتور غازي مبارك أحمد الذنيبات.

59. عمر أحمد محمد العياصرة.

60. المهندس فاروق موسى محمد الحياري.

61. الدكتور سعد خلف أحمد الوادي المناصير.

62. بدرية المعتز عبدالكريم البلبيسي.

63. الدكتورة سهاد حسين صالح الجندي.

64. شرحبيل صبحي أحمد ماضي.

65. نسيمة عادل محمد الفاخري.

66. خليل محمد "الحاج توفيق" عبدالرحمن.

67. سلطان فيصل حمد الجازي.

68. ركان حماده سعود الفواز.

69. السيد أحمد عدنان صالح الخضري.

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين دولة السيد فيصل عاكف الفايز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 24/10/2024.

وفيما يلي نص الإرادة: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة (36) والفقرة (2/ج) من المادة (40) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يعين فيصل عاكف الفايز رئيسا لمجلس الأعيان اعتبارا من تاريخ 24/10/2024".