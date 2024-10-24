شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يلتقى مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية والان مع تفاصيل الخبر

التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم 24 أكتوبر الجاري، مع انتون ليس جارسيا، مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وذلك خلال زيارته الرسمية لمدينة مدريد بالمملكة الإسبانية.

وشمل اللقاء التباحث في سبل تعزيز آليات التعاون بين النيابة العامة المصرية والوكالة الإسبانية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي والدولي، من خلال العمل على تنظيم فعاليات مشتركة مع أجهزة الادعاء في المملكة الإسبانية، وفي الدول الإفريقية والعربية، يستهدف من خلالها تبادل الخبرات في المجالات القانونية المختلفة.