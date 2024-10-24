شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب الباكيات الحديدية المفقودة بكوبرى الساحل فى حى إمبابة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة، تنفيذ مديرية الطرق بالمحافظة أعمال تركيب الباكيات الحديدية المفقودة بكوبري الساحل في حي إمبابة.

وكشفت المحافظة، في منشور لها، عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، إن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة تابع جهود مديرية الطرق بالمحافظة، في تنفيذ أعمال تركيب الباكيات الحديدية المفقودة بكوبري الساحل.

وأضافت أن المديرية قامت بمراجعة ورفع كفاءة كافة الباكيات الحديدية المتواجدة بالكوبري، للتأكد من كفاءتها حفاظًا على سلامة المارة والمركبات، وذلك تحت إشراف المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق.

ويُذكر أن محافظ الجيزة، اجتمع مؤخرًا برؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات لمناقشة واستعراض آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025.

واستعرض المحافظ موقف عدد من المشروعات المستهدفة بالخطة الجديدة ذات النفع العام بعدد من القطاعات المتنوعة، منها قطاع الرصف وتحسين البيئة ومد وتدعيم شبكات الكهرباء ومعدات النظافة واستكمال وإنشاء المواقف والأسواق النموذجية ومشروعات رصف وتطوير عدد من الطرق الحيوية بمراكز ومدن المحافظة.