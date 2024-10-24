اندلاع حريق في مصنع أخشاب بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اندلع حريق داخل مصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من منشأة صناعية.

اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بـ5 سيارات إطفاء بقيادة نائبه لإدارة الإطفاء والإنقاذ البري تنسيقًا مع مأمور القسم.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل مصنع أخشاب "ارك دايو" بالمنطقة الصناعية الأوليى وسط جهود رجال الدفاع المدني للسيطرة على مصدر النيران.