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استعراض جنوني في حفل زفاف ببلبيس.. الداخلية تتحرك لضبط المتهمين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على "فيس بوك" يظهر 3 سيارات يقوم قائدوها بحركات استعراضية خطيرة، مع جلوس بعض الركاب على نوافذ السيارتين، مما عرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر في دائرة قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وبعد التحريات والفحص، تم تحديد وضبط السيارات وقائديها، وهم ثلاثة أشخاص مقيمون بدائرة قسم شرطة بلبيس. واعترف المتهمون بارتكاب الواقعة أثناء مشاركتهم في حفل زفاف أحد أصدقائهم.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضدهم وضد السيارات.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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