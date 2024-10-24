الزراعة: كبس أكثر من 1.6 مليون طن قش أرز حتى 23 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:



أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال قطاع الإرشاد الزراعي، عن إصدار تقرير دوري يوضح سير عمل منظومة جمع وتدوير قش الأرز حتى 23 أكتوبر الجاري.



ووفقًا للتقرير الرسمي المقدم من الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، فقد بلغت نسبة حصاد الأرز في 6 محافظات، وهي: الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الشرقية، الغربية، والقليوبية، أكثر من 97%.



وأشار "عزوز"، إلى أن إجمالي كمية قش الأرز التي تم كبسها حتى الآن تجاوزت 1.6 مليون طن، حيث بلغ إجمالي ما تم فرمه حوالي 792 ألف طن، وما تم تخزينه بلغ 671 ألف طن.



وتصدرت محافظة الدقهلية قائمة المحافظات من حيث إنجاز عمليات الجمع والتدوير، تليها كفر الشيخ، ثم الشرقية، البحيرة، الغربية، والقليوبية.



وأكد عزوز على استمرار الحملات وندوات التوعية الموجهة للمزارعين حول أهمية هذه المنظومة والفوائد الاقتصادية الناتجة عن جمع قش الأرز. حيث يتمكن المزارعون من تحقيق عائد مالي إضافي أو الاستفادة من القش عبر إعادة تدويره وتحويله إلى أسمدة عضوية لتحسين خصوبة التربة.



كما تم تسليط الضوء على المخاطر البيئية المرتبطة بحرق قش الأرز، مثل ظاهرة السحابة السوداء التي تؤثر سلبًا على الهواء وصحة المواطنين. وقد تم تنفيذ أكثر من 2178 ندوة إرشادية في المحافظات الستة لتعزيز الوعي لدى المزارعين.



وأضاف "عزوز"، أنه تم إنتاج أكثر من 29 ألف طن من الأسمدة العضوية نتيجة لإعادة تدوير قش الأرز، مما يبرز أهمية هذه الندوات في نشر الوعي بين المزارعين.



وأكد على استمرار جهود الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة بالمحافظات في المتابعة الدورية والتواصل المباشر مع مزارعي الأرز لتقديم الدعم الفني والتوجيهات اللازمة.