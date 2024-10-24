شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: خبراء مركز بحوث الصحراء يواصلون دعم المزارعين بسيناء بخدمات إرشادية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء إنه للأسبوع الثاني علي التوالي يواصل خبراء المركز زيارة التجمعات الزراعية بسيناء لتقديم الخدمات الإرشادية والتوعية والوقوف على تنفيذ الممارسات الزراعية السليمة، وذلك وفقاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف العمل الميداني وتقديم الخدمات التنموية للمزارعين بمناطق التنمية الزراعية بسيناء.

وأضاف شوقي بأن الخبراء من المركز في التخصصات المختلفة يواصلون العمل بالتجمعات التنموية بسيناء من خلال مركز خدمات النثيلة لدعم التنمية الزراعية بسيناء.

وأشار إلى أنه تم تدريب المزارعين عمليا علي كيفية زراعة المحاصيل الحقلية، ومنها الفول القمح والشعير، حيث يتضمن التدريب تعليم المزارعين والمنتفعين كيفية تجهيز الأرض وإعدادها للزراعة وكذا التدريب علي إضافة المركبات الحيوية والعضوية المنتجة من معامل المركز، كما تم التدريب العملي على زراعة الفول البلدي وفق الخريطة الصنفية المعتمدة من وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، لافتا إلى أن جميع الأنشطة التي تتم والتدريب العملي علي كافة الممارسات المثلى بحقول التجمعات في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتحقيق التنمية الزراعية بكافة مناطق الاستصلاح لضمان الحصول على أعلى إنتاجية وتفادي العقبات أثناء زراعة المحصول.

وذكر رئيس المركز، أن الفريق البحثي عقد العديد من الحلقات النقاشية بتجمع النثيلة بشمال سيناء وتجمعات الحمة ووادي سعال بجنوب سيناء لوضع الحلول لكافة التحديات التي تواجه تنمية وزراعة هذه التجمعات.