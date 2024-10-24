شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل تناشد المواطنين بعدم إقامة مزلقانات عشوائية على السكة الحديد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

ناشدت وزارة النقل المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها، لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركة القطارات.

وتستمر وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر في استكمال حملة "سلامتك تهمنا" للتوعية من السلوكيات الخاطئة عند التعامل مع مرفق السكك الحديدية.

كما ناشدت هيئة السكك الحديدية المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها لما ينجم عنها من ازهاق لارواح المواطنين وتعطيل لمسير حركه القطارات.

وأكدت الهيئة على ضروره الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعده لذلك وهي المزلقانات الشرعية الخاصه بهيئه السكك الحديديه للمحافظة على أرواح المواطنين وانتظام مسير حركة القطارات.

ويأتى ذلك تزامناً مع عمليات التطوير والتحديث التى تقوم بها وزارة النقل بمرفق السكة الحديد لتكون منظومة متطورة وآمنة وحديثة حيث ظهرت العديد من السلوكيات الخاطئة منها إقامة المعابر الغير شرعية على خطوط الشبكة تؤدى إلى إتلاف المركبات ( جرارات – عربات ) وإعادة صيانتهم بما يؤثر على خطة التطوير التى تقوم بها الهيئة وقد يؤدى الأمر إلى خروج القطار عن القضبان وحدوث حوادث قد تؤدى إلى إزهاق الأرواح لذلك تهيب الهيئة بالسادة المواطنين بضرورة إستخدام المزلقانات الشرعية التى أعدتها الهيئة لمرور الدواب والمركبات من عليها.

وتؤكد الهيئة على تفعيل الدور المجتمعي في التوعية من هذه السلوكيات بالمدارس والجامعات ودور العبادة ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة وما تؤثر عليه هذه السلوكيات علي تطوير هذا المرفق الحيوي و العمل علي زرع روح الانتماء وزيادة الوعي بالملكية العامة وضرورة الحفاظ عليها.