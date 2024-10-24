شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس غدا.. مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة 25 أكتوبر 2024، طقس معتدل فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشار الدكتور محمود شاهين، مدير عام إدارة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بمخاطر الطقس، إلى أنه من المتوقع أن يشهد غدا نشاط رياح على أغلب الأنحاء مما يساعد على تلطيف الأجواء.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 30 درجة، والصغرى 16، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 34 درجة والصغرى 18.