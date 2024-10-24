شكرا لقرائتكم خبر عن مياه القاهرة تعلن عن وظائف قارئ ومحصل.. اعرف الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى الخميس، 24 أكتوبر 2024 02:26 م

وظائف بـ شركة مياه القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن حاجتها للتعاقد لـ وظيفة محصل وقارئ وذلك وفقا للشروط التالية :- يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط (صناعی - تجاری - زراعی - فندقى ) أو مؤهل فوق المتوسط معهد فنى مدة الدراسة سنتان ) .

أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظة القاهرة .

أن يكون المتقدم تعدى على إقامته بمحافظة القاهرة مدة لا تقل ثلاث سنوات.

ألا يزيد من المتقدم عن 30 سنة في 2024/12/1 .

أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون.

يجتاز الإختبارات التي تجريها الشركة .

أن يجتاز الفحص الطبي الذي تجريه الشركة.

لا يتم النقل من الشركة قبل خمس سنوات.

شروط التقديم لشركة مياه القاهرة محصل وقارئ. - تعليمات التقديم : يتم تقديم الطلبات على موقع الشركة الالكتروني أو اضغط هنا للتقديم

اعتبارا من يوم السبت الموافق 26/10/ 2024 ولمدة خمسة عشر يوما ولن يتم الالتفات لأى طلبات تقدم بعد هذا التاريخ.

يتم إرفاق صوره من شهادة الميلاد - شهادة المؤهل الدراسي - الموقف من التجنيد - صورة بطاقة الرقم القومى سارية - صحيفة حالة جنائية سارية موجهة إلى شركة مياه الشرب بالقاهرة - صوره شخصيه إيصال خدمات ( كهرباء غاز مياه ) للعنوان محل إقامته مر عليه ثلاث سنوات .

يتم متابعه الاعلان عن مواعيد وأماكن الاختبارات للمستوفين الشروط على الموقع الرسمي للشركة.

وظائف بشركة مياه القاهرة - تعليمات التقديم :

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