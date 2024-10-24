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مياه القاهرة تعلن عن وظائف قارئ ومحصل.. اعرف الشروط

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الخميس، 24 أكتوبر 2024 02:26 م

وظائف بـ شركة مياه القاهرة - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن حاجتها للتعاقد لـ وظيفة محصل وقارئ وذلك وفقا للشروط التالية :-

  • يكون المتقدم حاصلا على مؤهل متوسط (صناعی - تجاری - زراعی - فندقى ) أو مؤهل فوق المتوسط معهد فنى مدة الدراسة سنتان ) .
  • أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظة القاهرة .
  • أن يكون المتقدم تعدى على إقامته بمحافظة القاهرة مدة لا تقل ثلاث سنوات.
  • ألا يزيد من المتقدم عن 30 سنة في 2024/12/1 .
  • أن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها طبقا للقانون.
  • يجتاز الإختبارات التي تجريها الشركة .
  • أن يجتاز الفحص الطبي الذي تجريه الشركة.
  • لا يتم النقل من الشركة قبل خمس سنوات.
  • شروط التقديم لشركة مياه القاهرة محصل وقارئ.
- تعليمات التقديم :
  • يتم تقديم الطلبات على موقع الشركة الالكتروني أو اضغط هنا للتقديم
  • اعتبارا من يوم السبت الموافق 26/10/ 2024 ولمدة خمسة عشر يوما ولن يتم الالتفات لأى طلبات تقدم بعد هذا التاريخ.
  • يتم إرفاق صوره من شهادة الميلاد - شهادة المؤهل الدراسي - الموقف من التجنيد - صورة بطاقة الرقم القومى سارية - صحيفة حالة جنائية سارية موجهة إلى شركة مياه الشرب بالقاهرة - صوره شخصيه إيصال خدمات ( كهرباء غاز مياه ) للعنوان محل إقامته مر عليه ثلاث سنوات .
  • يتم متابعه الاعلان عن مواعيد وأماكن الاختبارات للمستوفين الشروط على الموقع الرسمي للشركة.

وظائف بشركة مياه القاهرة

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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