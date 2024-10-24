شكرا لقرائتكم خبر عن تليفزيون "بريكس" يستعرض النتائج الاقتصادية الإيجابية لانضمام مصر للمجموعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلط تليفزيون "بريكس" الضوء على النتائج الاقتصادية الإيجابية التى ترتبت على انضمام مصر رسميا لمجموعة بريكس فى شهر يناير الماضى، حيث زاد حجم التبادل التجارى بين مصر وباقى الدول الأعضاء بنسبة 15% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجارى .

وذكر التليفزيون - في تقرير أذاعه اليوم الخميس، أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول المجموعة سجل خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2024 نحو 30.2 مليار دولار في مقابل 26.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى الدول الأعضاء في المجموعة خلال الفترة سالفة الذكر بنسبة 7.3% مسجلة نحو 5.7 مليار دولار ، في مقابل 5.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .. وجاءت السعودية على رأس قائمة دول المجموعة المستوردة من مصر، يليها الإمارات والبرازيل وروسيا والهند ثم الصين.

وأشار الجهاز إلى أن قيمة الواردات المصرية من دول المجموعة ارتفعت بنسبة 17% مسجلة 24.5 مليار دولار في مقابل 20.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي .. فيما جاءت الصين على رأس قائمة دول المجموعة المصدرة لمصر خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2024، يليها السعودية وروسيا والبرازيل والهند ثم الإمارات.

يشار إلى أن تليفزيون "بريكس" هو قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت حديثا للمجموعة وتشمل مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.

