شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 2 مليون جنيه.. أسرة ضحية اللاعب أحمد فتوح تصرف اليوم آخر مبالغ الدية والان مع تفاصيل الخبر

يحق لأسرة السيد الشوبكي ضحية حادث اللاعب أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك المتهم بقتله دهسا عن طريق الخطا، اليوم الخميس 24 أكتوبر، صرف أخر الشيكات الخاصة بالدية، والتى عددها 7 شيكات بقيمة إجمالية 2 مليون جنيه متبقية من الإجمالى الذى تم صرفه وقيمته الإجمالى 14 مليون جنيه، وذلك بعد التصالح أمام المحكمة في جلسة الثلاثاء الماضي، والشيكات بأسماء الأبناء جميعهم، حسب إعلان الوراثة الذي حدد نصيب كل فرد حسب الشرع.

وقبلت أسرة الراحل التصالح مع اللاعب أحمد فتوح، بعد أن تقدم بالاعتذار للأسرة رسميا فور الإفراج عنه، وذلك رغم أن أسرة الضحية لم تطلب أى مبالغ مالية، إلا أن فتوح أصر التضامن مع الأسرة وتقديم الشيكات لهم.

وفتحت أسرة ضحية أحمد فتوح حسابات بنكية ليتم إيداع الأموال فيها، حسب كل فرد في الأسرة، وحسب نصيبه الشرعي، وحسب المبلغ المقيد في كل شيك، حيث إن اللاعب سلم الأسرة 15 شيك بنكي آخرهم مبلغ 2 مليون جنيه فى 7 شيكات تصرف اليوم.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مطروح قررت، تأجيل محاكمة أحمد فتوح لجلسة 16 نوفمبر للمرافعة.

‎وطالب دفاع اللاعب أحمد فتوح بتأجيل الجلسة للمرافعة مع إخلاء سبيل المتهم، فيما طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على أحمد فتوح.

‎وكانت مباحث قسم شرطة العلمين، قد ضبطت عقب وقوع الحادث، كمية من مخدر الحشيش بقصد التعاطي، كما أظهرت نتائج التحاليل الطبية تعاطيه مخدر الحشيش.

وتعود وقائع القضية، المقيدة برقم 1939 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة العلمين، بتلقي بلاغ بقيام المتهم أحمد محمد أبو الفتوح، لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة ، أثناء قيادته السيارة، بالاصطدام بالمجني عليه السيد احمد السيد أثناء عبوره الطريق، بسبب السرعة الزائدة وكون المتهم متعاطيا مخدر الحشيش.