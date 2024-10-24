شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة: تخصيص موازنة مستقلة للتنمية البشرية خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان أنه سيتم الإعلان عن توصيات المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية فى الجلسة الختامية اليوم مشيرا إلي أنه سيتم انعقاد المؤتمر فى النسخة الثالثة فى الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر المقبل 2025.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال لقاءة مع الإعلاميين والصحفيين على هامش ختام فاعليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمى للسكان والتنمية أن النسخة الثالثة العام المقبل سيكون أكثر فاعلية ويعزز فكر التنمية البشرية والصحة العامة.

وأشار إلى أن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان كان بداية لتعزير التنمية البشرية والصحة العامة مشيرا إلى أن المشاريع القومية للوزارة تتحرك بشكل منتظم وليس فيها أى تأخير وتابع: بالنسبة لتأمين الصحى الشامل يتم العمل فية بدون توقف وتابع: الأسعار الخاصة بسلاسل الإمداد ارتفعت من 40 إلى 70% ولكن نتحمل هذا العبئ دون أى توقف.

وأضاف وزير الصحة والسكان أن الموازنة المقبلة سيكون لها موازنة مخصصة للتنمية البشرية، وذلك لدعم أهداف مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان.