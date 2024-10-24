شكرا لقرائتكم خبر عن أخصائية بمنظمة الهجرة الدولية: الصراعات عرقلت ما شهدته المنطقة من تقدم والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة ميشيل مارتيني أخصائية بـ منظمة الهجرة الدولية، إن الصراعات في غالبية الدول عرقلت كل التقدم الذى حدث فى المنطقة على مدى الـ20 عامًا الماضية.

جاءت تصريحات الدكتورة ميشيل مارتيني، اليوم الخميس، خلال مشاركته في جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC) تحت عنوان "التنمية البشرية من أجل مستقبل مستدام"، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت إن الهجرة سيناريو متطور بشكل يجبرنا على التفكير في النظام الصحي بشكل عام، مشيرة إلى أننا وصلنا إلى أعلى أرقام للمهاجرين بما في ذلك المهاجرون الدوليون.

وتابعت أن أكثر من مليار شخص يتنقلون الآن، وأن 108 ملايين أجبروا على النزوح، 50% منهم من ثلاث دول فقط.

يُذكر أن المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (24PHDC)، يعقد في الفترة من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري 2024، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، فى إطار المشروع القومي للتنمية البشرية، والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان".